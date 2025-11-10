Tifosi sorpresi e preoccupati: attesa per l'incontro Conte-De Laurentiis C'è tutto il tempo per rimediare, compreso il mercato di gennaio, ma la crisi fa paura

Dopo la sconfitta deludente contro il Bologna e le forti dichiarazioni di Antonio Conte, i tifosi del Napoli vivono un momento di crescente preoccupazione. Il tecnico ha annunciato un imminente confronto con il club, gettando ulteriore ombra su una situazione già complessa, benché il suo futuro non sembri attualmente in discussione. Aurelio De Laurentiis, in costante contatto telefonico con Conte, avrà modo di incontrarlo nei prossimi giorni dopo aver avuto una conversazione anche con il direttore sportivo, Manna. L’obiettivo è scuotere una squadra in evidente difficoltà. La crisi è innegabile, ma il mantra è chiaro: vietato arrendersi.

La sconfitta al Dall’Ara, oltre al risultato negativo, ha fatto parlare per le dure parole rilasciate da Conte nel post-gara. L’allenatore si è assunto le proprie responsabilità ma ha puntato il dito contro la squadra, accusandola di mancanza di cuore, energia e stimoli. Dopo un primo tempo privo di mordente, il Napoli si è fatto travolgere nella ripresa senza opporre resistenza. Il messaggio del tecnico è inequivocabile: c’è bisogno di un cambiamento immediato. Tuttavia, l’incontro faccia a faccia con De Laurentiis non è ancora avvenuto, complice la distanza tra le due figure – al momento Conte è a Torino e il presidente si trova a Roma.

In città cresce la paura di rivivere lo scenario della stagione successiva al terzo scudetto. Nonostante un punto in più rispetto a quella realtà, ciò che desta maggiori preoccupazioni è l’atmosfera nello spogliatoio. Tifosi e osservatori si dividono nelle critiche: chi accusa Conte e chi ritiene responsabili i giocatori. De Laurentiis, invece, sembra uscire indenne da ogni polemica: durante l’estate ha investito 180 milioni di euro per i rinforzi richiesti dall’allenatore. Paradossalmente, però, molti volti nuovi hanno faticato a imporsi: Noa Lang gioca a intermittenza, Beukema fatica a trovare posto con il ritorno di Rrahmani, e Milinkovic-Savic è stato protagonista di qualche imprecisione – come sul gol subito contro il Bologna – nonostante le sue doti tra i pali. Solo Elmas e Gutierrez sembrano aver portato un contributo positivo.

Ora tocca aspettare la ripresa del campionato sperando che contro l’Atalanta si riveda un Napoli competitivo, degno del titolo di campione d’Italia. Senza una reazione concreta, le conseguenze potrebbero essere imprevedibili. Nei prossimi giorni, Conte e De Laurentiis si incontreranno per affrontare apertamente i problemi emersi in queste settimane, soprattutto in relazione all’atteggiamento della squadra. Il presidente continua a dimostrargli piena fiducia. Tuttavia, se non si assisterà a un cambio di marcia tangibile nel comportamento del gruppo, non si può escludere che l’allenatore possa ricorrere a decisioni drastiche e inattese.

