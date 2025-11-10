De Laurentiis spegne le voci: "Le dimissioni di Conte sono una favola"

Intervento del presidente con un post su "X": "Tra me e lui da sempre una sintonia speciale"

Napoli.  

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, con un post sul suo profilo X ha smentito categoricamente i rumour infondati delle ultime ore circa le dimissioni di Antonio Conte. Ecco le parole del patron azzurro: "Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"..., che piacciono molto ai napoletani e non solo.

Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli".

