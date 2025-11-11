IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Azzurri alla frutta Ecco perché oggi il Napoli è una squadra in crisi...

Se pure Salvatore Biazzo, giornalista del buonsenso e della moderazione, oltre che della competenza, alla fine di Bologna-Napoli, dice, "Squadra rigetta Conte! Italiano con i suoi 9 nuovi vincerebbe il titolo", vuol dire che gli azzurri sono proprio alla frutta. Immaginiamo per un istante che la squadra partenopea non avesse mandato via praticamente tutti quelli che avevano vinto lo scudetto con Spalletti e che poi avevano fallito nella stagione successiva, come se la colpa del clamoroso tonfo fosse tutta dei calciatori e non della società e dei subentranti staff tecnici. Oggi il Napoli sarebbe allo stesso punto?