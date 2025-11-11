Nuovo Stadio, lunedì c’è la Zes: si punta al "sì" ma il Comune è contrario Niente rinvio della conferenza, ma non sarà facile ottenere il via libera all'impianto al Caramanico

Il tema del calcio continua a essere al centro dell'attenzione, ma non si limita esclusivamente a questo. Rimane alta la tensione riguardo alla costruzione del nuovo stadio. Il sindaco Gaetano Manfredi ha deciso di non chiedere il rinvio della Conferenza decisoria della ZES, fissata per lunedì prossimo. Il Comune parteciperà alla Conferenza presentando un aggiornamento del dossier già precedentemente sottoposto, evidenziando le criticità del progetto legato allo stadio che Aurelio De Laurentiis intende realizzare nella zona del Caramanico. Con determinazione massima, anche il presidente responsabile dei due scudetti percepisce che ottenere il via libera non è un obiettivo irraggiungibile.

È importante sottolineare che l'opposizione del Comune non si pone contro il progetto di De Laurentiis, ma mira a risolvere tre questioni principali: in primis, il futuro dei mercatali del Caramanico, che necessiterebbero di una nuova area di lavoro in caso di concessione da parte della ZES. In secondo luogo, l’impatto che il progetto potrebbe avere su concessioni già operative, come quella relativa ad AreNapoli e il Palazzetto dello Sport da 12mila posti. Infine, il Comune ritiene insostenibile la previsione di 8mila posti auto inclusi nel piano. Da Palazzo San Giacomo ribadiscono che non vi è alcuna opposizione preconcetta a un nuovo impianto, purché sia ritenuto concretamente realizzabile.

