Antonio Conte ha concesso due giorni di riposo alla sua squadra, lunedì e martedì. Il ritorno agli allenamenti è fissato per domani a Castel Volturno, ma mancheranno 11 giocatori, impegnati con le rispettive Nazionali. Le condizioni di Spinazzola e Gilmour dovranno essere attentamente valutate, con la speranza che entrambi siano disponibili per la ripresa del campionato. Come di consueto, sarà presente Lukaku, che prosegue il suo programma di riabilitazione.
Anche oggi squadra a riposo: domani la ripresa senza 11 nazionali
Da valutare le condizioni di Spinazzola e Gilmour
Napoli.
