Anche oggi squadra a riposo: domani la ripresa senza 11 nazionali Da valutare le condizioni di Spinazzola e Gilmour

Antonio Conte ha concesso due giorni di riposo alla sua squadra, lunedì e martedì. Il ritorno agli allenamenti è fissato per domani a Castel Volturno, ma mancheranno 11 giocatori, impegnati con le rispettive Nazionali. Le condizioni di Spinazzola e Gilmour dovranno essere attentamente valutate, con la speranza che entrambi siano disponibili per la ripresa del campionato. Come di consueto, sarà presente Lukaku, che prosegue il suo programma di riabilitazione.

