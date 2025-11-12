Infortunio Anguissa, si teme uno stiramento al bicipite femorale Il centrocampista potrebbe star fuori diverse settimane

Brutte notizie per Antonio Conte arrivano dal ritiro del Camerun. Durante l’ultima sessione di allenamento a Rabat, infatti, André Zambo Anguissa ha riportato un problema muscolare che lo ha costretto a interrompere la seduta anzitempo. A comunicarlo è stata la stessa Federazione camerunese, che ha parlato di un infortunio la cui entità verrà chiarita soltanto dopo gli esami strumentali. Le prime indiscrezioni, però, non fanno ben sperare: si sospetta uno stiramento al bicipite femorale, un problema che potrebbe tenerlo lontano dai campi per diverse settimane.

In attesa del responso medico, una cosa è già certa: Anguissa non sarà a disposizione per la semifinale dei playoff mondiali che il Camerun disputerà giovedì sera, alle 20, in Marocco contro la Repubblica Democratica del Congo. Un’assenza pesante per il commissario tecnico Rigobert Song, che perde uno dei pilastri del suo centrocampo proprio nel momento decisivo del cammino verso i Mondiali.

Nel caso in cui i “Leoni Indomabili” riuscissero a superare il turno, la finale è in programma domenica sera, sempre a Rabat, contro la vincente della sfida tra Nigeria e Congo. Chi avrà la meglio accederà poi ai playoff intercontinentali, ultima tappa verso la qualificazione alla Coppa del Mondo.

Nel frattempo, resta da capire se Anguissa farà subito ritorno in Italia per sottoporsi alle cure e iniziare il percorso di riabilitazione sotto la supervisione dello staff medico del Napoli. Antonio Conte, che già deve fare i conti con l’assenza di Kevin De Bruyne, rischia così di perdere un altro elemento fondamentale della mediana azzurra.