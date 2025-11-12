IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Nessuno lo sa Difficile prevedere ora cosa accadrà, intanto il mondo calcistico napoletano si divide su Conte...

Sono sinceramente dispiaciuto che stia accadendo quello che temevo da tempo potesse accadere: le difficoltà hanno rivelato la vera natura degli uomini in gioco. Ora il mondo calcistico nostrano - quantomeno quello che si occupa delle vicende del Napoli - si divide tra difensori a oltranza di Antonio Conte, revisionisti/pentiti/traditi dai nuovi fatti che sono emersi in merito al tecnico salentino e fiduciosi ovvero pessimisti assoluti del futuro. Ma la vera questione resta il domani. Cosa accadrà in questo momento di pausa? Le parti si parleranno? Ci sono ancora margini per un rilancio dell'azione comune? Nessuno lo sa.