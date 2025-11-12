Sport, per Napoli Capitale Europea 2026 Fip a Palazzo San Giacomo Presentati a Petrucci lavori per miglioramenti infrastrutture sportive

Si è tenuto oggi nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza degli assessori allo Sport, Emanuela Ferrante, al Bilancio, Pier Paolo Baretta, e del Capo di Gabinetto del Comune di Napoli, Maria Grazia Falciatore, e degli altri soggetti coinvolti nell'organizzazione di "Napoli Capitale Europea dello Sport 2026", un incontro con la Federazione Italiana di Pallacanestro. Hanno partecipato al tavolo Giovanni Petrucci, presidente nazionale FIP, Antonio Caliendo, presidente regionale FIP Campania, Barbara Briolini, responsabile delle relazioni esterne e dei rapporti istituzionali, e Andrea Annessa, funzionario federale.

L'Amministrazione comunale, spiega una nota dell'Ente, ha illustrato il lavoro svolto di calendarizzazione e miglioramento delle infrastrutture sportive in città e le principali direttrici per il 2026. Al centro della discussione lo sport come strumento di inclusione e riscatto, di partecipazione e comunità, educazione e pedagogia e salute e prevenzione. Tra le discipline sportive, il basket ha una centralità particolare per i valori che promuove, in linea con gli obiettivi dell'Amministrazione. L'interlocuzione con la Federazione, conclude la nota, muove dalla necessità di definire un calendario che tenga insieme elementi di novità rispetto a nuove discipline e grandi eventi e coinvolgimento del territorio.