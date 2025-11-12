Napoli, ripresa con sorpresa: Conte non ha diretto l'allenamento Il tecnico in permesso fino a lunedi prossimo

Assente. Giustificato, certo. Ma comunque assente. Antonio Conte oggi non si è visto a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti del Napoli. Un'assenza prevista, spiegano dal club, che in una nota ufficiale parla di un "permesso di tre giorni già programmato e concordato da tempo". Eppure, la notizia fa rumore: arriva dopo lo sfogo del tecnico seguito al pesante ko di Bologna e dopo il lungo post con cui Aurelio De Laurentiis aveva dovuto smentire le voci di presunte dimissioni.

Conte tornerà al centro sportivo soltanto all'inizio della prossima settimana, quando inizieranno a rientrare anche i nazionali. Nel frattempo, si gode qualche giorno in famiglia a Torino, provando a lasciarsi alle spalle la delusione del Dall'Ara. La posizione del club resta ferma: pieno sostegno all'allenatore. Ora, però, tocca a Conte e alla squadra ricostruire quell'alchimia e quella fame che si sono smarrite in questo avvio di stagione. Perché il calendario non concede tregua: in campionato ci sono Atalanta, Roma e Juventus, in Champions Qarabag e Benfica, e nel mezzo anche il turno di Coppa Italia contro il Cagliari.