Calcio, Prefetto di Napoli vieta trasferta Acerra a tifosi Fidelis Andria Match in programma domenica allo stadio "Arcoleo"

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Barletta-Andria-Trani in vista della partita di calcio Real Acerrana-Fidelis Andria, in programma domenica allo stadio Arcoleo e valida per il campionato di Serie D. Il provvedimento è stato adottato, su determinazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e conforme parere della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica che connotano l'evento.