Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Barletta-Andria-Trani in vista della partita di calcio Real Acerrana-Fidelis Andria, in programma domenica allo stadio Arcoleo e valida per il campionato di Serie D. Il provvedimento è stato adottato, su determinazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e conforme parere della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica che connotano l'evento.
Calcio, Prefetto di Napoli vieta trasferta Acerra a tifosi Fidelis Andria
Match in programma domenica allo stadio "Arcoleo"
