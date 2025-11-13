Il vice Stellini ha diretto l'allenamento del Napoli senza Conte L'allenatore del Napoli tornerà a Castel Volturno lunedì

Nella giornata di ieri pomeriggio, gli allenamenti si sono svolti senza la presenza di Conte, che rientrerà lunedì. A guidare la squadra sono stati il vice Cristian Stellini e Gabriele Oriali. L'assenza di Conte ha generato un certo disorientamento, soprattutto in occasione della ripresa degli allenamenti del Napoli presso il centro sportivo di Castel Volturno. L'incarico di dirigere la sessione è spettato a Stellini e Oriali, i quali hanno dovuto affrontare anche l'imbarazzo derivante da questa assenza inattesa e, sotto alcuni aspetti, sorprendente.

