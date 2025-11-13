Anguissa, l'infortunio è grave: lesione di alto grado al bicipite femorale Arriva il responso degli esami: problema al bicipite femorale. Tempi lunghi: almeno due mesi

Una pessima notizia per il Napoli: Frank Anguissa ha subito un infortunio importante che lo terrà lontano dal campo per un periodo considerevole. Si tratta di una grave lesione muscolare, ormai confermata ufficialmente. L'annuncio arriva direttamente dalla SSC Napoli, attraverso una comunicazione ufficiale.

"Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Il centrocampista rischia dai 2 ai 3 mesi di stop. Tornerà il prossimo anno e ovviamente salterà la Coppa d'Africa. Per il Napoli la priorità massima è un centrocampista incontrista sin dall'apertura del mercato di gennaio