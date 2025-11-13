I calciatori del Napoli fanno visita ai piccoli pazienti del Policlinico Vergara, Marianucci, Juan Jesus, Neres e Contini hanno salutato i bambini del reparto di Pediatria

Una giornata particolare per alcuni giocatori del Napoli, che hanno dedicato del tempo alla comunità visitando il Policlinico II di Napoli. I calciatori azzurri, non impegnati con le rispettive nazionali, hanno avuto modo di incontrare medici, personale sanitario e alcuni pazienti, regalando momenti di solidarietà e vicinanza alla città. Antonio Vergara, Luca Marianucci, Juan Jesus, David Neres e Nikita Contini si sono recati nel reparto di Pediatria per portare un sorriso ai bambini ricoverati.

L’iniziativa, ideata dalla professoressa Bravaccio del reparto di Neuropsichiatria, si è svolta presso l’aula multimediale, uno spazio dedicato ai piccoli pazienti per rendere l’ambiente ospedaliero più confortevole. Martina Carpinelli, biologa presente durante la visita, ha raccontato l’esperienza sottolineando la cordialità dei calciatori. Ha spiegato che gli stessi si sono molto prestati per foto e autografi ed erano estremamente gentili con tutti. Con i bambini, hanno mostrato un atteggiamento affettuoso e giocoso, coinvolgendoli con gesti semplici come il classico "dammi il cinque". L'atmosfera era carica di gioia e i piccoli pazienti non avrebbero potuto essere più felici.

