IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Ricominciare daccapo Qualunque cosa accadrà almeno sarà scongiurato il nulla assoluto del dopo scudetto di due anni fa

Tutto sembra ricominciare daccapo. Antonio Conte ci aveva illusi che potesse da un momento all'altro rassegnare le dimissioni, non essendo nè un rianimatore né un becchino. A interrompere l'audace (e magnifico) sogno ci ha pensato però il presidente Aurelio De Laurentiis in persona con il suo tweet che ha di fatto scagionato il tecnico salentino e scaricato tutte le colpe sui calciatori. Non so cosa comporterà questa mossa, ma so che qualunque cosa accadrà almeno sarà scongiurato il nulla assoluto del dopo scudetto di due anni fa. E non è cosa da poco. Che poi il tentativo fallisca è tutta un'altra storia.