Ultimo giorno di allenamento senza Conte: poi due giorni di riposo La squadra tornerà a Castel Volturno lunedì, quando ci sarà di nuovo l'allenatore

Oggi il Napoli conclude l'ultima seduta di allenamento della settimana, complice la pausa, e lo fa sotto la guida di Stellini per l'ultima volta. La giornata prevede una doppia sessione, culminata con una partitella in famiglia contro la squadra Primavera. Successivamente, saranno concessi due giorni di riposo alla squadra. La ripresa è programmata per lunedì, giornata che segna l'arrivo di Conte. Nel frattempo, sabato e domenica saranno dedicati al recupero, in attesa dell'inizio della nuova settimana che coinciderà anche con il ritorno dei primi giocatori impegnati con le Nazionali.

