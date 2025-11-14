Infortunio Anguissa, idea Frendrup per il centrocampo del Napoli Piace il centrocampista del Genoa per il mercato di gennaio

Il Napoli, alle prese con un'emergenza a centrocampo a causa degli infortuni di De Bruyne e Anguissa, sta valutando diverse opzioni per rafforzare la squadra. Tra i nomi che emergono c'è quello di Morten Wetche Frendrup, 24enne del Genoa, un profilo che suscita interesse ma resta ancora in fase di semplice gradimento. Per approfondire la possibilità di un trasferimento, sarà necessario attendere per capire se il club rossoblù è disposto a una cessione che potrebbe indebolire la sua rosa.

Restando sulla trattativa con il Genoa, potrebbe aprirsi un dialogo anche per Norton-Cuffy, giovane 21enne, ma il Napoli sembra orientato sulla fascia destra verso Juanlu Sanchez del Siviglia, che gode di una corsia preferenziale nonostante si stiano valutando altre alternative. Con il mercato di gennaio alle porte, gli azzurri si preparano a riaccendere la propria strategia per individuare i rinforzi necessari.

