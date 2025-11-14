Priorità al mercato di gennaio: servono due centrocampisti. Lunedì torna Conte

Una doppia seduta per chiudere la giornata, con amichevole in famiglia contro la Primavera. Il Napoli si ferma per il fine settimana, con altri due giorni di riposo dopo i tre della settimana scorsa, dopo la sconfitta contro il Bologna. Cinque giorni liberi in una settimana: sembra già questa una risposta alle polemiche diventate ormai di dominio pubblico sui pesanti carichi di lavoro che avrebbero resi scontenti i calciatori del Napoli. Una questione che affronterà direttamente Conte al suo ritorno: lunedì alla ripresa ci sarà lui a dirigere gli allenamenti.
Presenti anche i primi nazionali, tra cui i tre italiani: ma per vedere il gruppo al completo bisognerà attendere mercoledì. Sarà allora che arriverà il tanto atteso chiarimento, con la speranza che il gruppo possa ritrovare compattezza e anche i risultati. Pesa, comunque, l'assenza di Anguissa, che rimarrà fuori circa due mesi. A centrocampo ora è emergenza vera: Conte aveva già parlato di coperta corta, e ora il problema è evidente. Sarà fondamentale intervenire sul mercato di gennaio sin dalla sua apertura, e non si esclude che il Napoli possa prendere due centrocampisti.