De Laurentiis contro le nazionali: "Presto i giocatori e me li ritrovo rotti" Il presidente torna sull'argomento infortuni e chiede indennizzi e nuove regole

Aurelio De Laurentiis torna a esprimere le sue opinioni. Il presidente del Napoli, intervenuto telefonicamente al Centro Congressi della Federico II durante l'edizione speciale di Motore Italia – America's Cup organizzata da Milano Finanza, ha affrontato numerosi argomenti: dal rapporto con le Nazionali alle problematiche strutturali del calcio moderno, fino all'economia sportiva e alle prospettive future del Napoli. Il primo tema critico riguarda proprio le Nazionali, reso attuale dai recenti infortuni di Rahmani e Anguissa.

De Laurentiis dichiara: "Mando i miei giocatori e me li ritrovo infortunati. Non si può continuare così. Bisogna ridurre il numero di squadre e partite, eliminare le soste continue e concentrare gli appuntamenti internazionali in un periodo specifico. I giocatori sono dipendenti dei club, e chi paga gli stipendi dovrebbe avere voce in capitolo". Da queste riflessioni emerge la proposta di un indennizzo obbligatorio per i club e l’istituzione di una finestra straordinaria di mercato per gestire eventuali danni subiti.

