IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Non sono d'accordo Chi oggi critica Conte è ingeneroso? Ma lui non è rimasto a Napoli per la città e i tifosi...

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato: "Alla ripresa Conte farà un'analisi molto approfondita sul gioco, sui troppi infortuni, sulla preparazione, sulla metodologia. Perché non si capacita che proprio la sua squadra non abbia l'intensità della scorsa stagione. Chi oggi critica Conte è ingeneroso. Conte è rimasto a Napoli per la città e per i tifosi. E oggi, se i tifosi lo tradiscono, per me sono ingenerosi". Non sono d'accordo su due affermazioni in particolare: dell'anno scorso non ricordo eccelse intensità di gioco; sono certo che Conte non sia rimasto per città e tifosi.