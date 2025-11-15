Napoli, 6-0 nel test in famiglia con la Primavera: doppietta di Neres Gli azzurri riprenderanno gli allenamenti lunedì pomeriggio: atteso il ritorno di Conte

Un paio di giorni per ricaricare le energie e, da lunedì, il Napoli concentrerà l’attenzione sull’Atalanta e sul fitto calendario di impegni che lo aspetta. Prevista una doppia seduta di allenamento giovedì e venerdì presso Castel Volturno, concludendo la settimana con una partitella contro la Primavera, utile per mantenere il ritmo gara. L’amichevole si è chiusa sul 6-0, con una doppietta di Neres e le reti di Lucca, Ambrosino, Vergara e Mazzocchi.

Al ritorno agli allenamenti, però, si dovranno monitorare alcune situazioni legate agli infortuni. Spinazzola sembra in netto miglioramento, alimentando un certo ottimismo, ma servirà prudenza con Gilmour, che comunque spera di essere a disposizione per sabato. Lunedì sarà anche il giorno del rientro di Conte, dopo tre giorni di permesso, che inizierà a lavorare nuovamente con una parte dei nazionali. I primi a tornare saranno gli italiani, mentre l'ultimo sarà Olivera.

