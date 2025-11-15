Lukaku corre per tamponare l'emergenza infortuni Il belga lavora da solo a Castel Volturno per anticipare il rientro, forse già a fine mese

Due giorni di riposo per staccare di nuovo la spina e ritrovarsi poi lunedì a Castel Volturno. Ci sarà anche Antonio Conte, reduce dai giorni trascorsi a Torino per smaltire lo stress, e anche i primi nazionali, tra cui gli italiani Politano, Di Lorenzo e Buongiorno. Sarà questa la prima tappa di avvicinamento alla sfida contro l'Atalanta di sabato prossimo al "Maradona", ma per ora sono tante le incognite: il rapporto tra Conte e la squadra è atteso da una svolta dopo lo sfogo dell'allenatore e le polemiche sui carichi di lavoro. E soprattutto bisognerà fare i conti con l'ormai perenne emergenza infortuni.

Conte ha perso anche Anguissa, che rimarrà fermo probabilmente fino a tutto il mese di gennaio. Un'altra perdita a centrocampo dopo quella di De Bruyne. Contando anche Meret, sono quattro gli infortunati di lungo corso, anche se almeno una notizia positiva c'è: Romelu Lukaku prosegue l'intenso programma di lavoro personalizzato a Castel Volturno con l'obiettivo di tornare prima possibile. Non sarà facile, ma l'attaccante proverà a rientrare già a fine o per l'inizio di dicembre. Ben prima, quindi, dell'impegno in Supercoppa del 18 dicembre, data fissata per il suo atteso ritorno. Il Napoli ha carenze in attacco, e ritrovare il belga può essere un passo decisivo per ritrovare equilibrio e capacità offensiva.