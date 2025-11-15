Allontanare lo stress è sempre una buona idea: il Napoli ha bisogno di serenità Riposo per Conte, ma anche per la squadra: la speranza è che sfoghi e polemiche siano finite

La settimana di lavoro senza Conte è stata archiviata: ieri ultimo giorno di allenamenti a Castel Volturno sotto la guida del vice Cristian Stellini. Doppia seduta - segno che i carichi di lavoro per ora non si toccano - e anche un test amichevole con la Primavera, finito 6-0. Neres si è distinto con una doppietta, poi i gol di Lucca, Ambrosino, Mazzocchi e Vergara. L'appuntamento a Castel Volturno è fissato per lunedì pomeriggio, quando ci sarà anche Antonio Conte di rientro dal periodo di riposo a Torino. Per qualcuno una pausa di riflessione, ma dovrebbe trattarsi solo di un reset in attesa del confronto con la squadra, che ci sarà quando il gruppo sarà al completo: quindi non prima di martedì.

E mentre De Laurentiis attacca di nuovo le nazionali, accusandole di contribuire all'emergenza infortuni e chiedendo risarcimenti e indennizzi, il ds Manna ha già cominciato le operazioni per il mercato di gennaio. Senza De Bruyne e Anguissa a centrocampo servono probabilmente due rinforzi: oltre ai già noti Kobbie Mainoo del Manchester United e Arthur Atta dell’Udinese, sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna ci sarebbero anche Djaoui Cissé dello Stade Rennais, Johan Manzambi del Friburgo e Morten Frendrup del Genoa.