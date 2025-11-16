IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Muro contro muro Il ritorno di Conte sette giorni dopo

L'ultima diatriba che riguarda la SSC Napoli coinvolge il ritorno di Antonio Conte sette giorni dopo il dovuto. Non ricordo sia mai successo.

Non so neanche se sia stato concordato col presidente Aurelio De Laurentiis - come qualcuno si è affettato ad affermare - ma resta il fatto che è anomalo, inaspettato, illegittimo, stupido, incomprensibile e inaccettabile.

Conte può prendersi tutte le pause che vuole, ma non dopo aver detto quello che ha detto sui calciatori. Il suo dovere era aspettarli, alle porte del centro sportivo di Castel Volturno, e spiegare il suo pensiero con i fatti. Altrimenti sarà muro contro muro.