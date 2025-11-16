De Laurentiis garante della crisi: ma per ora tocca a Conte risolvere i problemi Il patron ha consigliato all'allenatore il periodo di riposo e ha promesso interventi sul mercato

Il Napoli si prepara alla settimana dei chiarimenti, quella che porterà alla sfida di sabato prossimo al "Maradona" contro la rinnovata Atalanta del napoletano Palladino. Un giorno che sembra ancora lontano, visto che l'attesa è tutta per il ritorno di Conte. Le tensioni dei giorni scorsi con le voci di dimissioni e i giorni di riposo a Torino hanno creato inquietudine tra i tifosi, seppur ricomposta dall'intervento del presidente. E proprio De Laurentiis si è posto come garante del momento difficile degli azzurri. Ha raccomandato all'allenatore di ritrovare serenità con qualche giorno di riposo, ma anche promesso rinforzi a gennaio, anche per rispondere all'emergenza infortuni.

Su questo argomento De Laurentiis è tornato ad attaccare le nazionali e gli impegni supplementari che aumentano il rischio infortuni, chiedendo indennizzi e finestre supplementari di mercato. Per ora toccherà a Conte sistemare i problemi con la squadra, a disagio con i pesanti carichi di lavoro, ma soprattutto trovare nuove soluzioni tattiche per riportare la squadra al gol, che manca da tre partite consecutive. Intanto tra poco ultimo impegno con l'Italia per Buongiorno, Di Lorenzo e Politano, che domani saranno a Castel Volturno: pronti a concentrarsi solo sul Napoli fino al prossimo mese di marzo.