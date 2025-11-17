A Castel Volturno il giorno del ritorno di Conte L'allenatore del Napoli dirigerà gli allenamenti dopo il periodo di pausa

Dopo giorni di polemiche e riflessioni, la settimana del Napoli che porterà alla sfida con l'Atalanta di sabato riparte da Antonio Conte. L'allenatore è rientrato ieri in città, e oggi dirigerà l'allenamento a Castel Volturno. Già presenti i primi nazionali, come i tre italiani Politano, Di Lorenzo e Buongiorno, impegnati ieri nella sfida contro la Norvegia. Ma il tanto atteso confronto con la squadra per discutere dei problemi interni è rimandato: Conte parlerà coi giocatori solo quando il gruppo sarà al completo, quindi non prima di mercoledì. L'ultimo a rientrare sarà Olivera, impegnato in Uruguay.

Il lavoro di Conte, che in questi giorni ha seguito il lavoro della squadra da Torino, sarà duplice. Preparare il ritorno in campo e dare un nuovo volto al Napoli, ma soprattutto ricompattare il gruppo provando a fare chiarezza sulla questione infortuni. Il Napoli ha perso anche Anguissa, fuori fino a gennaio, e tra i giocatori ci sarebbe preoccupazione per il ripetersi di questi gravi infortuni muscolari. Ma l'allenatore dovrà lavorare anche sul morale: ricaricate le batterie, dovrà motivare i reduci dalla nazionale italiana, sconfitti malamente contro la Norvegia. Politano e Di Lorenzo, in campo tutta la partita, hanno offerto una prestazione deludente: non una buona premessa per chi attende il riscatto il Napoli.