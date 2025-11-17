A Castel Volturno prove di normalità aspettando tutti i nazionali Primi colloqui con la squadra, ma per il vero confronto dovranno tornare tutti i big

Prove di normalità a Castel Volturno: oggi è stato il giorno di Antonio Conte, tornato a dirigere l'allenamento dopo la settimana di pausa a Torino. Puntuale alle 14.30 per la seduta del pomeriggio, che ha visto il rientro dei primi nazionali, tra cui i tre italiani, Buongiorno, Di Lorenzo e Politano. Di certo non c'è stato il tanto atteso confronto con la squadra, così come lo immaginano i tifosi dopo lo sfogo dell'allenatore e le voci di dimissioni, smentite poi da De Laurentiis. Conte attende il gruppo al completo, probabilmente mercoledì, per trovare un punto di incontro sui metodi di lavoro, l'insoddisfazione di chi gioca poco, e anche l'aumentato allarme per i tanti infortuni.

Quello che traspare dalla prima giornata con Conte a Castel Volturno è la voglia di normalità: pensiero all'Atalanta, che arriverà sabato sera al "Maradona" con un nuovo allenatore, il napoletano Raffaele Palladino, e la consapevolezza che servono nuove soluzioni tattiche per creare più azioni da gol e trovare un'alternativa valida ad Anguissa, l'ultimo in ordine di tempo a fermarsi per infortunio. Non dovrebbe esserci Gilmour, ancora alle prese con la pubalgia, mentre Spinazzola dovrebbe recuperare e tornare disponibile. Lukaku prosegue il suo lavoro personalizzato per provare a rientrare entro inizio dicembre.