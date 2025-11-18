Risolvere rapidamente i dissidi interni, perchè incombe un altro ciclo di ferro Attesa per le parole di Conte, che venerdì dovrebbe parlare in conferenza stampa a Castel Volturno

Niente sconti: Conte non arretra. Il confronto tra squadra e allenatore ci sarà, ma non diminuiranno i carichi di lavoro come richiesto dai giocatori. Almeno, non adesso. L'intenzione dell'allenatore è di fare un bilancio tra 4 o 5 partite: se vedrà una reazione e un Napoli di nuovo compatto e combattivo, potrebbe gradualmente alleggerire i carichi, assegnando più giorni di riposo. Un compromesso che il tecnico vuole far passare più come un premio che come una concessione alle lamentele dei giocatori, preoccupati dai tanti infortuni. Valutazioni che saranno fatte probabilmente domani o giovedì, quando il gruppo sarà di nuovo al completo.

Intanto venerdì dovrebbe essere proprio Conte a parlare, spiegando la situazione nella conferenza stampa di presentazione della partita di sabato, alle 20.45 al "Maradona" contro l'Atalanta. Gli azzurri sono attesi da un nuovo e lungo ciclo di ferro: novembre con campionato e Champions, che tornerà già martedì, mentre a dicembre scatterà non solo la Coppa Italia con gli ottavi di finale il 3 dicembre col Cagliari, ma anche la Supercoppa a Rhiad il giorno 18, con la sospensione del campionato per un turno. Dovrebbe essere pronto anche Lukaku, che intanto ha messo nel mirino il ritorno tra i convocati per la partita in casa della Roma il 30 novembre.