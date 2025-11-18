IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Solo ora manifesto

Anche per il tecnico Conte i tempi cambiano rispetto a quando fu accolto dai tifosi nel ritiro

Napoli.  

Si festeggia il ritorno all'ovile dei calciatori del Napoli, migrati in giro per il mondo a dar nerbo e valore alle loro nazionali. Qualcuno ha fatto bene, qualcuno senza infamia e senza lode, qualcun altro decisamente male (Di Lorenzo e Politano, ndr). Uno, invece, l'azzurro Anguissa, si è rotto. Ma la venuta più attesa era quella di Antonio Conte, dopo la settimana sabbatica trascorsa a espellere i veleni accumulati in terra partenopea, non più pago forse del grande amore ricevuto dai tifosi fin dal primo giorno di ritiro di un anno e mezzo fa. Certo i tempi cambiano, o forse quello che lui era diventa solo ora manifesto.

