McTominay show con la Scozia: super gol per volare ai Mondiali. Danimarca ko

Allo stadio Hampden Park, la Scozia imprime subito un ritmo frenetico. Nella sfida contro la Danimarca, valida per la sesta giornata del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2026, la squadra guidata da Steve Clarke sblocca il risultato nei primi minuti grazie a un’azione straordinaria di Scott McTominay.
Il centrocampista del Napoli, servito da un preciso cross proveniente dalla fascia destra, realizza un gol spettacolare con una rovesciata impeccabile che si insacca nell’angolino, rendendo vano l’intervento del portiere avversario. Un autentico capolavoro che fa esplodere di entusiasmo lo stadio dopo soltanto tre minuti di gioco. Alla fine la Scozia batte 4-2 la Danimarca e va ai Mondiali, mentre la squadra di Hojlund giocherà i playoff. A segno anche l'attaccante azzurro su rigore. Elmas perde 7-1 con la sua Macedonia: ai playoff ci va il Galles.