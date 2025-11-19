Scozia ai Mondiali, McTominay festeggia sui social: "Stiamo arrivando"

Gol spettacolare dell'azzurro, che ha trascinato la sua nazionale alle competizione negli Usa

scozia ai mondiali mctominay festeggia sui social stiamo arrivando
Napoli.  

La Scozia si assicura un posto nei Mondiali del 2026 superando la Danimarca per 4-2 nello storico scenario di Hampden Park. Gli uomini guidati da Clarke partono in modo travolgente, sbloccando il risultato dopo soli tre minuti grazie a una spettacolare rovesciata di Scott McTominay, eseguita alla perfezione.

Nella ripresa, la Danimarca riporta il risultato in parità con un rigore trasformato da Hojlund, ma nel finale Tierney e McLean siglano le reti decisive che chiudono il match e garantiscono alla Scozia l'attesa qualificazione. Al fischio finale, il centrocampista attualmente in forza al Napoli ha celebrato sui social media il traguardo, che giunge dopo ben 28 anni di attesa.
 

Ultime Notizie