Scozia ai Mondiali, McTominay festeggia sui social: "Stiamo arrivando" Gol spettacolare dell'azzurro, che ha trascinato la sua nazionale alle competizione negli Usa

La Scozia si assicura un posto nei Mondiali del 2026 superando la Danimarca per 4-2 nello storico scenario di Hampden Park. Gli uomini guidati da Clarke partono in modo travolgente, sbloccando il risultato dopo soli tre minuti grazie a una spettacolare rovesciata di Scott McTominay, eseguita alla perfezione.

Nella ripresa, la Danimarca riporta il risultato in parità con un rigore trasformato da Hojlund, ma nel finale Tierney e McLean siglano le reti decisive che chiudono il match e garantiscono alla Scozia l'attesa qualificazione. Al fischio finale, il centrocampista attualmente in forza al Napoli ha celebrato sui social media il traguardo, che giunge dopo ben 28 anni di attesa.

