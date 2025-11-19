Globe Soccer Awards, anche Conte e McTominay candidati al premio L'allenatore del Napoli in lizza come miglior allenatore, il centrocampista come miglior calciatore

Da Antonio Conte a Luis Enrique, passando per Lamine Yama e Gigi Donnarumma, prende il via la corsa ai prestigiosi Globe Soccer Awards. Nella lista dei candidati spicca una forte presenza del PSG, fresco campione d’Europa, che domina questa prima fase di votazione per decretare i migliori protagonisti del calcio mondiale. La cerimonia è in programma per domenica 28 dicembre a Dubai.

Per quanto riguarda l'Italia, Enzo Maresca concorre insieme ad Antonio Conte nella categoria di "miglior allenatore", mentre Gianluigi Donnarumma, Lautaro Martínez e Scott McTominay sono tra i candidati al titolo di "miglior giocatore". Tra i club al vertice figurano Inter e Napoli, mentre nella categoria femminile la Juventus rappresenta l'apice del calcio italiano.

