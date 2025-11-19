Confronto Conte-squadra, ma De Laurentiis non ci sarà Il presidente lascia la gestione del momento difficile all'allenatore: la fiducia è totale

A Castel Volturno non si prospetta nulla di straordinario. Nei giorni scorsi si era vociferato di una possibile visita di Aurelio De Laurentiis, ma al momento non è pianificata alcuna tappa da parte del presidente. In attesa del ritorno completo della squadra, una cosa appare certa: non è prevista la presenza del numero uno del club al Training Center. De Laurentiis avrebbe scelto di ribadire la piena fiducia nel suo allenatore.

Una decisione già espressa pubblicamente tramite una serie di messaggi sui social dopo la sconfitta dolorosa contro il Bologna. Il presidente non ritiene indispensabile un confronto diretto. L'allenatore è consapevole di avere il totale supporto della società e, stando alle indiscrezioni, possiede la determinazione necessaria per gestire in modo autonomo questa fase complicata. Pertanto, niente incontri urgenti né pressioni aggiuntive.

