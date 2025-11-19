Il film "Again" vince il premio "Campaign of the Year" al Social Football Summit Riconoscimento di prestigio per i festeggiamenti del quarto scudetto, dalla parata ai social

La Ssc Napoli ha vinto il premio “Campaign of the Year” con il progetto “AG4IN”, in occasione degli SFS Awards 2025 (Social Football Summit), evento dedicato all’eccellenza della football industry. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri presso le OGR di Torino e il premio è stato ritirato per il club da Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business.

Il riconoscimento arriva in un’edizione che ha premiato realtà internazionali come Borussia, Liverpool, Premier League e FIFA - Mondiale per Club.

Per “AG4IN” sono stati particolarmente apprezzati tre elementi:

- L’attivazione digitale: 200 milioni di utenti unici organici nel mondo, oltre 325 milioni di impression.

- L’attivazione fisica: Parata dei Campioni con più di 300.000 persone sul percorso e 70 milioni di utenti collegati su Rai Italia.

- La diffusione del film “AG4IN”.

Nel corso della serata è stato inoltre conferito alla manager azzurra Erinda Gorenca il Female Leadership in Football Award, premio intitolato alla memoria di Emanuela Perinetti.