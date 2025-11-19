Napoli, niente rivoluzioni: contro l'Atalanta avanti con il 4-3-3 Nel segno della continuità per uscire dal momento difficile. Neres nel tridente, Elmas per Anguissa

È stato Matteo Politano a confermare, tramite la radio partner, che il confronto tra Conte e la squadra dopo lo sfogo dell'allenatore a Bologna, è ormai imminente: "Parleremo di quello che è successo e ripartiremo azzerando tutto, pensando solo partita dopo partita", ha detto l'esterno. Nessun riferimento a cambiamenti radicali o rivoluzioni, ma anzi Conte sarebbe orientato a proseguire nel segno della continuità. Sia dal punto di vista dei metodi di allenamento, che non subiranno variazioni nei carichi di lavoro, sia sotto il profilo tattico. Anche sabato, per la ripresa del campionato al "Maradona" contro l'Atalanta, si proseguirà con il 4-3-3.

Dovrebbe essere la buona notizia del recupero di Spinazzola, sul quale c'è ottimismo, mentre Gilmour è ancora alle prese con la pubalgia. Sarà Elmas a sostituire Anguissa a centrocampo, mentre il terzetto in attacco dovrebbe essere composto da Politano a destra, Hojlund al centro e Neres a sinistra. Conte aspetta segnali in chiave offensiva, confidando nella carica di McTominay, che ha portato la sua Scozia ai Mondiali firmando uno dei gol più belli dell'anno. Una magia in rovesciata contro la Danimarca, che ricorda il gol scudetto al Cagliari dello scorso mese di maggio. L'augurio dei tifosi è che simili prodezze tornino anche in maglia azzurra.