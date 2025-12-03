Conte: "Ho avuto buone risposte da tutti. Andiamo avanti con merito" L'allenatore del Napoli commenta la vittoria col Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia

L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha commentato la vittoria del Napoli col Cagliari negli ottavi di Coppa Italia in conferenza stampa allo stadio "Maradona".

E' stata una faticaccia, mai capitata una striscia di rigori ?

"E' stata una serie interminabile, anche l'anno scorso contro il Modena siamo passati ai rigori. Questa è stata molto più dura, perché tutti i calciatori sono stati molto bravi e per i portieri era difficile. Alla fine è passata la squadra che ha meritato di più. Dispiace per il gol sul tocco involontario e fortuito di McTominay. Siamo felici, ci sono state buone risposte da parte di tutti. Sappiamo che non siamo tanti, ma dobbiamo andare avanti e fare di necessità virtù. Sono contento dell'impegno da parte di tutti. C'era grande energia, qualcuno che gioca di meno è calato ma ci stava. Dopo il pareggio, abbiamo avuto tre occasioni importanti dove Caprile è stato bravo. Ora dobbiamo recuperare e preparci per la prossima partita".

Ampio turnover...

"Alle volte sei in vista futura obbligato a fare certe cose. Lo facemmo anche con la Lazio, avevamo la necessità di vedere giocatori dall'inizio. Giochiamo ogni tre giorni e non possiamo giocare solo con gli stessi. Sono contento delle rispote avute, sappiamo che ci sarà da soffrire. Dobbiamo fare tutti quello stiamo facendo. con grande responsabilità da parte di tutti. Di questo sono contento".

Su Lucca:

"La sua prova è stata come quella degli altri, ha fatto gol. Deve continuare a lavorare in maniera dura e importante per cercare di migliorare ed essere una buona alternativa".