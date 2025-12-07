Napoli-Juventus, la partita più attesa tra incroci e storiche divisioni Il grande ex Luciano Spalletti è l'uomo più atteso, ma i tifosi vogliono tornare in vetta

La partita più attesa, quasi come fosse una finale: Napoli-Juventus è diventato un appuntamento quasi sempre piacevole. L'ultima volta che i bianconeri hanno vinto a Fuorigrotta era il 2019, e lo stadio si chiamava ancora "San Paolo". Da allora una serie di risultati positivi, tra cui vittorie epocali come il 5-1 che Spalletti rifilò ad Allegri con il celebre "inseguimento" per la stretta di mano a fine partita. E proprio Spalletti oggi siede sulla panchina dei rivali, con un'accoglienza tutta da decifrare. L'eroe del terzo scudetto, vinto con un calcio spettacolare e dominante, torna per la prima volta da ex al "Maradona".

Merita applausi per aver fatto la storia, ma riceverà anche fischi in quanto il passaggio alla Juventus, seguito da una serie di equivoci e di troppe promesse non mantenute, non gli è stato perdonato. E proprio per attutire l'atmosfera incandescente, l'allenatore toscano ha deciso di evitare di dormire in città alla vigilia. La Juventus è arrivata questa mattina, e partirà subito dopo la partita con un charter. Spalletti non avrà Bremer, Rugani e soprattutto Vlahovic, mentre Conte dovrà rinunciare anche a Lobotka. Centrocampo in emergenza, con Elmas che sostituirà lo slovacco. In avanti spazio a Lang e Neres dietro Hojlund.