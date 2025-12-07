Napoli-Juventus, Conte contro Spalletti è un incrocio inedito in gare ufficiali Mai i due allenatori si sono affrontati: l'unica volta fu in un'amichevole estiva

Manca poco al big match: le luci del "Maradona" sono già accese per Napoli-Juventus, la grande sfida con il ritorno di Luciano Spalletti nello stadio che lo ha acclamato per due stagioni. Un pezzo di storia scritto insieme con la vittoria del terzo scudetto dopo un campionato dominante. Ma anche un addio controverso, con la diffida di De Laurentiis per il contratto non rispettato e una serie di promesse di fatto non mantenute.

In pochi gli hanno perdonato il passaggio alla Juventus, ma non mancheranno gli applausi per quanto fatto in azzurro, soprattutto dopo le belle parole nei confronti dei napoletani pronunciate dal tecnico toscano. E con Conte, che intanto a Napoli ha portato un altro scudetto, uno scontro inedito in gare ufficiali. Mai i due allenatori si sono affrontati: l'unico precedente è un'amichevole negli Stati Uniti, quando Spalletti allenava l'Inter e Conte il Chelsea. Stasera un incrocio speciale in un'atmosfera di grande attesa, con un "Maradona" sold out da settimane. Arbitra La Penna con Abisso e Aureliano al Var.