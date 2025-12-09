Napoli in volo verso Lisbona: Conte e Neres questa sera in conferenza stampa Vigilia di Champions League per il Napoli, che domani alle 21 affronta il Benfica

È in volo verso Lisbona il Napoli, che ha velocemente archiviato la bella vittoria contro la Juventus per concentrarsi sul sesto turno di Champions League, che inizierà oggi e si completerà domani, quando alle 21 gli azzurri sfideranno al "Da Luz" il Benfica di Mourinho. Portoghesi con l'acqua alla gola, alla ricerca disperata di una vittoria per sperare nella qualificazione ai playoff. Più accessibile l'obiettivo del Napoli, che deve comunque vincere la prima gara in trasferta per porre le basi del passaggio del turno. Alle 15 la conferenza stampa di Mourinho, mentre questa sera alle 20 parleranno Conte e l'ex di turno Neres dal "Da Luz"

. Poche novità da prevedere in formazione: nessun rientro tra gli infortunati, con Conte che chiederà a McTominay di stringere i denti nonostante qualche fastidio fisico accusato nella gara contro la Juventus. Senza Lobotka, De Bruyne e Anguissa, le scelte in mediana sono ridotte all'osso. Con lo scozzese sarà confermato Elmas, con Vergara pronto a subentrare. Possibile una staffetta sulla corsia di sinistra, con Spinazzola che potrebbe partire dal primo minuto al posto di Olivera. Sicura la conferma di Hojlund in attacco.