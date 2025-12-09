Champions League, Benfica-Napoli: scelto l'arbitro Si tratta dello sloveno Slavko Vincic

L'arbitro sloveno Slavko Vincic è stato scelto dall’Uefa per dirigere l’incontro tra Benfica e Napoli, valido per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League, che si disputerà mercoledì alle ore 21 a Lisbona. Sarà affiancato dagli assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, con David Smajc come quarto ufficiale. Il VAR sarà gestito dal tedesco Christian Dingert, mentre l’incarico di AVAR è stato affidato all’inglese Stuart Attwell.

