Benfica-Napoli, non rientra nessun infortunato: scelte obbligate per Conte Sono due le ipotesi di novità nella formazione: Spinazzola per Olivera e Politano per Lang

Ancora 24 ore per un'altra partita verità. Dopo le tre vittorie in campionato, quella in Coppa Italia e quella interna in Champions, è giunto il momento di vincere in trasferta anche in Europa e mettere le mani sui playoff. Azzurri a quota 7 punti dopo cinque giornate: ne serviranno almeno altri 4 per credere nella qualificazione. Per questo la partita di domani in casa del Benfica è fondamentale: la squadra di Mourinho, che ospiterà il Napoli al "Da Luz" domani alle 21, ha vinto solo una partita e ha l'obbligo dei tre punti.

I partenopei, invece, in questa edizione della Champions hanno sempre perso fuori casa, e contando anche quella precedente non vincono da cinque turni. Conte, però, non potrà contare sui soliti 7 infortunati. Non recupera nessuno, e quindi pochi cambi: dentro Spinazzola per Olivera e forse Politano per Lang. Restano fuori De Bruyne, Meret, Anguissa, Lobotka, Gilmour, Gutierrez e Lukaku, che questa mattina ha salutato i giornalisti con un incoraggiante "torno presto". Il belga dovrebbe rientrare per la Supercoppa del 18 dicembre.