La bella notizia arriva direttamente da Lukaku: "Ci vediamo presto" L'attaccante belga è vicino al rientro: verso la convocazione per la Supercoppa

Romelu Lukaku, parlando questa mattina alla stampa alla vigilia della sfida contro il Benfica, ha detto: "Ci vediamo presto, dai". Un chiaro segnale che il ritorno dell'attaccante azzurro tra i convocati è ormai imminente. Oggi il giocatore ha ripreso a lavorare sul campo con il pallone, dimostrando che manca davvero poco per il suo completo recupero. Lukaku aveva subito una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra.

Durante un tiro dal limite, è arrivato il dolore, seguito dagli accertamenti medici e dalla necessità di scegliere il percorso di cura. Si è optato per la terapia conservativa, evitando l'intervento chirurgico. La fase iniziale della riabilitazione si è svolta in Belgio, tra Bruxelles e il centro Move to Cure di Anversa. Successivamente, nella settimana di Napoli-Como del primo novembre, è tornato in Italia per proseguire il recupero. Ora il centravanti belga è al lavoro per ritrovare la condizione ottimale e tornare protagonista in campo.

