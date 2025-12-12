Napoli stanco, a Udine l'ora delle rotazioni

Energie da raccogliere, che forse torneranno da sole perché il Napoli sa che il campionato resta l'obiettivo principale. Anche Leonardo Spinazzola ha parlato di una squadra stanca e con poche energie: domenica a Udine vanno recuperate, anche grazie a qualche cambio. Proprio l'esterno sinistro si candida a giocare titolare, così come Politano. Potrebbero essere queste le due novità, con la suggestione Vergara che bene ha fatto a Lisbona quando è entrato nei minuti finali.
Intanto Conte spera di recuperare almeno Gutierrez per la panchina, mentre per rivedere Lobotka e forse Lukaku bisognerà aspettare la Supercoppa di giovedì. E intanto sta per aprire il mercato che può portare nuove risorse, ma il Napoli dovrà fare i conti con l'indice di liquidità: le nuove regole imposte dalla Figc potrebbero portare il club azzurro al divieto di spendere, e quindi acquisire giocatori soltanto in prestito. Per ora soltanto un'eventualità, ma il ds Manna starebbe lavorando già secondo questa prospettiva.