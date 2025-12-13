IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Opposte ragioni A Lisbona, fin dai primi minuti dell'incontro, si è capito che il Napoli non era sceso in campo...

Contrariamente a quanto stanno facendo la maggior parte degli osservatori e degli addetti ai lavori, io non sono neanche un po' preoccupato per la prova incolore del Napoli visto a Lisbona contro il Benfica di José Mourinho. Era evidente, sin dai primi minuti dell'incontro, che la squadra azzurra non era scesa in campo. Basti ricordare che prima del gol dei lusitani gli uomini di Conte avevano concesso tre clamorose occasioni non finite in altrettante realizzazioni per mera casualità. Altra cosa è la ragione di tanta sbadataggine e sufficienza. La migliore è la necessità di riprendere fiato, la peggiore è che l'esiguo plotone azzurro abbia (già) ristaccato la spina.