Hojlund: "Vogliamo vincere questo trofeo. Lukaku mi insegna molte cose" L'attaccante del Napoli ha commentato la vittoria nella semifinale di Supercoppa contro il Milan

L'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria per 2-0 contro il Milan che vale la qualificazione alla finale di Supercoppa 2025: "Sono molto felice personalmente e per il gruppo, tra pochi giorni c'è la possibilità di mettere le mani su un trofeo. Lukaku? Io e Rom abbiamo davvero un bel rapporto, lui mi insegna molto. Spero di rivederlo in campo il prima possibile perché è un top player. Ora abbiamo un'ottima opportunità per vincere un trofeo. In finale può succedere di tutto".