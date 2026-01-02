Lazio - Napoli: Conte ritrova Olivera e Beukema Il punto sugli infortunati, da Meret a Lukaku

Il Napoli torna in campo domenica contro la Lazio, nel lunch match dell'Olimpico. Per la sfida all'ex di turno Sarri Conte potrà avere qualche elemento in più rispetto all'ultima partita, la vittoria di Cremona, quando ha dovuto fare a meno di ben sette elementi: Meret, Beukema, Olivera, Gilmour, De Bruyne, Anguissa e Lukaku.

Per Roma dovrebbero rientrare i due difensori: l'ex Bologna aveva subito una botta in allenamento in Supercoppa, così come l'uruguaiano, ma entrambi hanno smaltito i traumi e dovrebbero partire con la squadra.

Squadra che presto ritroverà anche Alex Meret: il portiere dei due scudetti ha smaltito l'infortunio ma deve ritrovare la condizione dopo mesi ai box.

Una situazione identica a quella di Lukaku, da oltre cento giorni ai margini: qualcuno aveva ipotizzato la possibilità di un suo riutilizzo già a metà dicembre, ma se l'infortunio è alle spalle la condizione dopo tanta immobilità è ancora lontana dall'essere ottimale, possibile rivederlo in campo tra quindici gironi, magari con il Copenhagen.

Punta a fine Gennaio dunque Conte: salvo nuovi imprevisti per quella data avrà praticamente tutta la squadra a disposizione, ad esclusione di De Bruyne.

