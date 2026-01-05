Napoli in ansia per Neres: nelle prossime ore gli esami decisivi Conte vuole la perfezione. "essere più cattivi"

Una prestazione maiuscola. Lazio spazzata via dopo 45 minuti, un secondo tempo di pura gestione e controllo senza soffrire mai. Ma ora il Napoli, con il Verona e l’Inter alle porte, è in ansia per l’infortunio di David Neres, costretto ieri a lasciare il campo anzitempo. La diagnosi iniziale del club parla di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Nelle prossime ore l’esterno brasiliano si sottoporrà agli esami strumentali, decisivi per chiarire soprattutto i tempi di recupero. Dalle prime notizie filtrate dallo spogliatoio non si tratterebbe di un infortunio muscolare, elemento che lascia ben sperare. Intanto Antonio Conte, in attesa di risposte si spera confortanti, anche dopo una prestazione estremamente convincente come quella di ieri all’Olimpico è sempre a caccia della perfezione e chiede alla sua squadra di segnare di più. "Dobbiamo essere più cinici e più cattivi sotto porta".