Calcio: Serie A. Doveri arbitra Inter-Napoli, Massa per Fiorentina-Milan A San Siro si gioca domenica alle 20.45

Sarà Daniele Doveri a dirigere Inter-Napoli, big-match della 20esima giornata di Serie A in programma domenica sera a San Siro. Oltre al fischietto della sezione di Roma, completeranno la squadra arbitrale gli assistenti Alassio e Colarossi, il quarto ufficiale di gara Colombo e gli addetti alla Var Di Bello e Di Paolo. Il quadro del primo turno verrà aperto domani, alle 15, da Como-Bologna e Udinese-Pisa, affidate rispettivamente a Rosario Abisso di Palermo e Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Alle 18 all'Olimpico Roma-Sassuolo che sarà diretta da Matteo Marcenaro di Genova, quindi alle 20.45 Atalanta-Torino, match per il quale è stato designato Francesco Fourneau di Roma. Domenica, oltre alla sfida scudetto delle 20.45 al Meazza, Lecce-Parma aprirà il programma alle 12.30 (Livio Marinelli di Tivoli), poi alle 15 Fiorentina-Milan (Davide Massa di Imperia) e alle 18 Verona-Lazio (Marco Guida di Torre Annunziata). Infine lunedì due posticipi: alle 18.30 Genoa-Cagliari (Federico La Penna di Roma) e alle 20.45 Juventus-Cremonese (Ermanno Feliciani di Teramo).