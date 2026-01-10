Domani la supersfida Inter-Napoli, le probabili scelte di Conte e Chivu Dubbio Neres per gli azzurri

Un match cruciale in chiave scudetto, soprattutto per il Napoli. Da un lato c'è l’Inter, con l’intenzione di dare la spallata forse decisiva (in caso di vittoria allungherebbero a +7), dall'altro gli azzurri, arrabbiati e affamati dopo gli episodi contro il Verona e con la chanche di accorciare a -1.

Conte torna all'undici più affidabile dopo le rotazioni viste contro l'Hellas con il dubbio David Neres che si è allenato ma avverte ancora fastidio alla caviglia. Dunque, in partenza 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta, in difesa torna Juan Jesus insieme a Rrahmani e Di Lorenzo; larghi sugli esterni di centrocampo Politano e Spinazzola, rispettivamente a destra e sinistra, in mezzo Lobotka e McTominay. In attacco, pre-allertato Lang se Neres non dovesse farcela, completano il tridente Elmas e Hojlund. Proveranno a recuperare per la panchina Beukema e Vergara.

Chivu si affida all’undici tipo con cui ha inanellato una striscia di sei vittorie consecutive in campionato. Nel 3-5-2 con Sommer tra i pali, il trio difensivo è composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. A centrocampo Zielinski favorito su Mikitharyan, insieme a lui Calhanoglu e Barella, mentre agiranno sulle corsie Dimarco e Luis Henrique. In attacco la coppia gol Thuram-Lautaro Martinez. Ancora fuori il lungodegente Dumfries.