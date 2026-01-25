Scontri tra laziali e napoletani in A1: fermati 80 supporter biancocelesti Il contatto tra Ceprano e Frosinone, direttamente in carreggiata

Scontri tra tifoserie rivali all’alba di oggi lungo l’autostrada A1. Agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nelle prime ore del mattino sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, dove era stata segnalata la presenza di più persone, con il volto coperto e armate di bastoni, che si stavano affrontando.

All’arrivo delle forze dell’ordine i gruppi si erano già dileguati, ma dalle prime ricostruzioni l’episodio vedrebbe coinvolti tifosi della Lazio, di ritorno dalla trasferta di Lecce, e ultras del Napoli, diretti a Torino per la gara serale di campionato contro la Juventus. I due gruppi si sarebbero fermati lungo l’autostrada, scendendo dai rispettivi mezzi e dando vita a una colluttazione direttamente sulla carreggiata.

Una pattuglia della Polizia Stradale avrebbe assistito allo scontro all’altezza di Pofi. Nel frattempo diversi minivan hanno proseguito la marcia superando Anagni, inseguiti da pattuglie della Stradale e da volanti della Polizia di Stato. Durante i disordini sono stati registrati anche danni ad alcune auto in sosta presso l’area di servizio Macchia Est.

Poche ore dopo, al casello di Monte Porzio Catone, la polizia ha intercettato circa ottanta tifosi laziali. Il gruppo è stato bloccato e sottoposto a completa identificazione, anche con il supporto della Polizia Scientifica. Nel corso dell’intervento, dall’interno di uno dei van diretti verso la barriera autostradale, alcuni occupanti avrebbero lanciato lungo il ciglio della strada oggetti atti ad offendere e coltelli da cucina alla vista degli agenti.

Tutto il materiale è stato sequestrato. Sono in corso indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità penali, oltre a possibili provvedimenti di natura sportiva a carico dei soggetti coinvolti.