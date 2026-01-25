IL PIZZINO di Gerardo Casucci: In braghe di tela Azzurri decimati nella sfida contro la Juventus

Il Napoli che perde giorno dopo giorno i suoi pezzi, pregiati o meno che siano, chi per infortuni - semplici, per la maggior parte complessi, per alcuni misconosciuti, quasi per tutti della stessa durata di cui è composta l'eternità - e chi per dismissioni prima del tempo, qualcuno addirittura pochi mesi dopo arrivi strombazzati e salatissimi, ha pensato bene di recarsi a Torino per la sfida decisiva di questo campionato contro la Juventus praticamente in braghe di tela.

Ancora di più giocheranno sempre gli stessi, fino a che - ci potete giurare - non li vedremo stramazzare al suolo. È questo il triste (e comune) destino dei manichei.